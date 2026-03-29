يمثل انخفاض مستوى السكر في الدم حالة طبية طارئة تستدعي تدخلاً سريعاً، إذ تشير التوصيات الصحية إلى أهمية استخدام مصادر سريعة للجلوكوز، بحسب ما ذكر في إرشادات American Diabetes Association، التي تؤكد أن الاستجابة الفورية تقلل من مخاطر المضاعفات الحادة.

وتوضح الإرشادات، أن تناول السكريات البسيطة مثل العصائر الطبيعية أو العسل أو التمر أو أقراص الجلوكوز يساهم في رفع مستوى السكر خلال دقائق، نظراً لسهولة امتصاصها في مجرى الدم دون الحاجة إلى عمليات هضم معقدة.

كما تنبه التوصيات إلى ضرورة الانتباه للأعراض المصاحبة مثل الدوخة والتعرق والارتباك، مع أهمية إعادة قياس مستوى السكر بعد التدخل لضمان عودته إلى المعدلات الطبيعية.

ويؤكد المختصون، أن الإفراط في تناول السكريات يؤدي إلى تقلبات حادة لاحقاً، ما يستدعي التعامل المتوازن والدقيق مع الحالة، خصوصاً لدى مرضى السكري.