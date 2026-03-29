كشف تقرير حديث عن جودة الهواء، أن باكستان سجّلت أعلى مستويات التلوث عالمياً خلال العام الماضي، ما يعكس تفاقم أزمة بيئية تضغط على الصحة العامة، وتزيد من كلفة المعالجة والوقاية.

ويستند التصنيف إلى تركيز الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، التي تُعد من أخطر الملوثات لقدرتها على التغلغل في الرئتين والدخول إلى مجرى الدم، إذ أظهرت البيانات، أن عدة مدن باكستانية تجاوزت بشكل ملحوظ الحدود الآمنة المعتمدة دولياً.

وبحسب التقرير، لم تكن باكستان الحالة الوحيدة، إذ برزت دول آسيوية أخرى ضمن القائمة، نتيجة التوسع الصناعي الكثيف والاعتماد المستمر على مصادر طاقة ملوثة، إضافة إلى ضعف الالتزام بالإجراءات البيئية في بعض المناطق.

ويرى مختصون، أن الأزمة في باكستان تتداخل فيها عوامل عدة، تشمل الكثافة السكانية المرتفعة، والانبعاثات الصناعية، وحرق المخلفات الزراعية، إلى جانب محدودية الرقابة البيئية، ما يعقّد جهود المعالجة.

ويحذر خبراء، من أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تداعيات صحية واسعة، تستدعي تحركاً عاجلاً لتبني سياسات أكثر صرامة، والحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء.