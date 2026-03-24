طور فريق بحثي مشترك من جامعة ناغويا وجامعة أوساكا وجامعة توهوكو في اليابان، تقنية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحكم في سلوك الحيوانات وتوجيهه بدقة عالية من خلال واجهات دماغية حاسوبية متقدمة.

وتقوم التقنية الجديدة، التي أطلق عليها اسم «YURIO»، على دمج خوارزميات التعلم الآلي مع أنظمة التحفيز العصبي الفوري، إذ يتولى الذكاء الاصطناعي تحليل الأنماط السلوكية المعقدة للحيوان في الوقت الحقيقي، ثم يحولها إلى أوامر تصحيحية ترسل مباشرة إلى الجهاز العصبي لتعديل الحركة أو السلوك نحو مسارات محددة.

وتمكن الباحثون عبر هذه المنظومة من تتبع سلوكيات متنوعة لدى عدد من الفصائل الحيوانية بدقة بلغت نحو 90 بالمئة، شملت أنماط تقاسم الغذاء لدى النمل، والتفاعلات الاجتماعية لبعض الأسماك، إضافة إلى سلوكيات التزاوج لدى الفئران.

وأوضح الفريق أن التقنية تعالج إحدى أبرز الإشكاليات التي واجهت الأنظمة السابقة، والتي كانت تعتمد على تحفيز شامل يؤثر في جميع الكائنات ضمن بيئة التجربة في آن واحد. ففي حين كان الباحثون سابقاً يستخدمون أشعة ضوئية لتنشيط الخلايا العصبية داخل المختبر بأكمله، ما يؤدي إلى استجابة جماعية غير انتقائية، تتيح تقنية «YURIO» توجيه التحفيز الضوئي إلى كائن محدد بعينه — كذبابة أثناء الطيران أو نملة خلال لحظة سلوك معينة — في أجزاء من الثانية، من دون التأثير على الكائنات المجاورة.

ومن الناحية التقنية، أجرى العلماء تعديلات وراثية على الخلايا العصبية للحيوانات عبر إدخال بروتينات حساسة للضوء تعرف بـ«الأوبسينات»، تعمل كمفاتيح بيولوجية لتنشيط أو تثبيط الخلايا العصبية عند تعرضها لأطوال موجية محددة. وخلال التجارب، كانت المنظومة تراقب السلوك لحظة بلحظة، وما إن يتم رصد السلوك المستهدف، ترسل إشارة كهربائية فورية إلى مصدر ضوئي يوجه أشعته بدقة نحو الحيوان المعني، ما يؤدي إلى فتح قنوات الأيونات في أغشية الخلايا العصبية وتعديل النشاط العصبي والسلوكي بشكل فوري.

ويرى الباحثون أن هذا التطور قد يفتح آفاقا جديدة في دراسة الأنظمة البيولوجية المعقدة، ويعزز أدوات البحث في علوم الأعصاب، فضلا عن إمكاناته التطبيقية في مجالات مثل مهمات البحث والإنقاذ في البيئات الوعرة التي يصعب على الروبوتات التقليدية الوصول إليها.