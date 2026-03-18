يربط كثير من الناس مفهوم الوحدة بالعزلة الاجتماعية أو الابتعاد الجسدي عن الآخرين، إلا أن دراسات حديثة في علم النفس تشير إلى أن أخطر أشكال الوحدة قد يكون شعوراً داخلياً بالانفصال حتى في ظل وجود علاقات اجتماعية واسعة، وهو ما يدفع الباحثين إلى إعادة تعريف مفهوم الوحدة النفسية في ضوء فهم أعمق لطبيعة العلاقات الإنسانية.

وتوضح الأبحاث النفسية أن ما يُعرف بـ«العزلة الوجودية» يمثل أحد أكثر أشكال الوحدة تعقيداً وتأثيراً على الإنسان، إذ يشعر الفرد بأن تجربته الداخلية منفصلة تماماً عن الآخرين وأن أفكاره ومشاعره لا يمكن أن يفهمها أحد بصورة كاملة. وتشير دراسات في علم النفس إلى أن هذا الشعور قد يظهر حتى لدى الأشخاص الذين يعيشون وسط مجتمع نشط أو يملكون شبكة واسعة من العلاقات.

ويرى مختصون في علم النفس أن العزلة الاجتماعية ليست دائماً مؤشراً على الوحدة، إذ قد يختار بعض الأشخاص قضاء وقت بمفردهم دون أن يشعروا بالوحدة، بينما قد يعاني آخرون من الشعور نفسه رغم وجودهم في بيئات اجتماعية مزدحمة. ولهذا يميّز الباحثون بين الوحدة الاجتماعية المرتبطة بقلة العلاقات، والوحدة العاطفية المرتبطة بغياب الروابط العميقة، إضافة إلى العُزلة الوجودية التي ترتبط بالشعور الداخلي بالانفصال عن الآخرين.