سجّلت امرأة نيجيرية تدعى فافور أوجيتشي آني، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس لأعلى عدد تمّ عدّه بصوت عالٍ، بعد أن تمكنت من العد بصوت عالٍ حتى الرقم 1,070,000 على مدار 70 يوماً متواصلاً، في إنجاز يُعد من بين الأكثر غرابة وصعوبة.

وبدأت آني محاولتها في 8 أكتوبر 2025، حيث كرّست ما يصل إلى 14 ساعة يومياً للعد داخل منزلها، في تحدٍ تطلّب صبراً ذهنياً كبيراً وقدرة عالية على التحمل، نظراً لطبيعة التكرار الرتيبة التي قد تؤدي إلى الإرهاق الذهني.

ورغم صعوبة التحدي، أكدت صاحبة الإنجاز أن شغفها بالعد كان الدافع الرئيسي للاستمرار، مشيرة إلى أن الدعم الذي تلقته من فريقها ومتابعيها لعب دوراً مهماً في تعزيز معنوياتها طوال فترة المحاولة.

وقالت: «كان الأمر صعباً بالفعل، لكن شغفي بالعد هو ما دفعني للاستمرار. لم أفكر يوماً في الاستسلام».

واعتمدت آني على بث مباشر يومي عبر منصة YouTube لتوثيق محاولتها، وهو ما ساهم في اعتماد الرقم القياسي رسمياً، إلى جانب الدعم الجماهيري الذي شكّل حافزاً إضافياً حتى انتهائها من التحدي في 16 ديسمبر.

وكان الرقم القياسي السابق، الذي صمد لمدة 18 عاماً، يقف عند العد حتى مليون فقط، إلا أن آني قررت تجاوز هذا الحد والاستمرار حتى 1,070,000، في خطوة عززت تميّز إنجازها.

وعن اللحظات الأخيرة، وصفتها بأنها كانت مزيجاً من الفرح والارتياح، قائلة: «عندما نطقت بالرقم الأخير، شعرت بسعادة كبيرة لأنني حققت شيئاً فريداً».

ويعكس هذا الإنجاز رغبة متزايدة لدى الأفراد حول العالم في كسر الحدود التقليدية وتحقيق أرقام قياسية غير مألوفة، حتى وإن بدت بسيطة في ظاهرها، لكنها تتطلب عزيمة استثنائية.