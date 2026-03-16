حسمت المنتجة مها سليم الجدل حول ملكية المسلسل الذي يتناول السيرة الذاتية للراحل الدكتور مصطفى محمود، مؤكدة امتلاكها الحصري لجميع الحقوق القانونية والأدبية للمشروع بموجب عقود رسمية وموثقة.

انتقال الحقوق للورثة

أوضحت المنتجة في بيان رسمي أن حقوق قصة حياة الدكتور مصطفى محمود انتقلت إليها بعقد رسمي مع ورثته، أدهم وأمل مصطفى محمود، بتاريخ 18 يونيو 2025، ما يجعلها الجهة الوحيدة المخوّلة للإشراف على العمل أمام كافة الجهات.

انتهاء العقود السابقة

أكدت مها سليم أن كافة العقود القديمة فقدت صلاحيتها القانونية، مشيرة إلى أن العقد القديم مع أحمد عبد العاطي عام 2012 انتهت صلاحيته، واتخذ الورثة إجراءات رسمية منذ 2018، مع إنذار نهائي في فبراير 2026 للتأكيد على عدم ارتباط أي مشروع سابق بالشركة.

احترام إرث الراحل

وشددت المنتجة مها سليم على أن مكانة الدكتور مصطفى محمود أعلى من أن تستغل في حروب إلكترونية أو منشورات غير صحيحة، مؤكدة أن التركيز ينصب على إخراج العمل بما يليق بتاريخ ومكانة الراحل.

توضيح رسمي قريب

واختتمت بيانها بالإشارة إلى صدور توضيح رسمي قريب من الورثة لحسم الجدل نهائيًا أمام الرأي العام، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية ضد أي ادعاءات مخالفة للواقع.