أثارت واقعة غير معتادة في محافظة البحيرة المصرية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين سيدات داخل أحد المساجد.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أن التحقيقات كشفت أن المشاجرة نشبت بين طالبتين داخل مسجد بدائرة مركز شرطة الرحمانية، على خلفية خلاف حول أولوية التزاحم، ما تطور إلى تراشق بالأحذية دون تسجيل أي إصابات.

وأضافت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من ضبط طرفي الواقعة، واعترفتا بالخلاف الذي أدى إلى الشجار، واتُخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حسب القانون المصري.