وزارة الدفاع التركية تعلن مصرع طيار إثر سقوط مقاتلة إف-16 غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأربعاء، تحطم مقاتلة من طراز *إف-16* في ولاية باليكسير غربي البلاد، ما أسفر عن مصرع قائدها.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن الاتصال اللاسلكي وبيانات التتبع فُقدت مع الطائرة بعد إقلاعها من قيادة القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة في باليكسير عند الساعة 12:56 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21:56 بتوقيت غرينتش مساء الثلاثاء).



إطلاق عمليات بحث عاجلة وتحديد موقع الحطام

وبحسب تقارير تركية بما في ذلك موقع (turkiyetoday) على الفور، باشرت فرق البحث والإنقاذ عمليات تمشيط واسعة، حيث تم لاحقًا تحديد موقع حطام الطائرة في منطقة الحادث، وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب التحطم.

وجاء في البيان: «استُشهد طيارنا البطل، وسيتم تحديد سبب الحادث عقب التحقيق الذي سيجريه فريق فحص الحوادث المختص»، معربةً عن تعازيها لأسرة الطيار وذويه.



الكشف عن هوية الطيار الشهيد

من جانبه، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر أن الطيار هو الرائد في سلاح الجو إبراهيم بولات، مشيرًا إلى أنه توفي في 25 فبراير 2026 نتيجة تحطم الطائرة أثناء تنفيذ مهمة.

وقال غولر في رسالة تعزية:«استُشهد رفيق سلاحنا البطل إثر تحطم طائرتنا إف-16، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته».

تحقيق رسمي وقضائي في ملابسات الحادثة

بدوره، أعلن وزير العدل آكين غورلك أن مكتب المدعي العام في باليكسير فتح تحقيقًا رسميًا في الحادث، موضحًا أن المدعي العام ونائبه واثنين من أعضاء النيابة انتقلوا إلى موقع التحطم لمتابعة الإجراءات ميدانيًا.

كما أكد والي باليكسير إسماعيل أوست أوغلو أن الطائرة التابعة لسرب قيادة القاعدة الجوية الرئيسية التاسعة سقطت قرابة الساعة 12:50 بعد منتصف الليل خلال رحلة مهمة.

وأفادت وزارة الداخلية التركية بأنها تتابع التطورات عن كثب، وتعمل بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، مؤكدة أن السبب النهائي للحادث سيتضح بعد انتهاء الفحوصات الفنية التي يجريها فريق التحقيق المختص.

من جهته، شدد نائب الرئيس جودت يلماز على أن الحادث سيخضع لـ«تحقيق دقيق على الصعيدين القضائي والإداري».



تعازي رسمية واسعة

وتوالت رسائل التعزية من كبار المسؤولين، بينهم رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم إفكان آلا، حيث أعربوا عن حزنهم العميق لاستشهاد الطيار.

وقال كورتولموش في بيان: «نتقدم بخالص التعازي إلى طيارنا البطل الذي استُشهد، وإلى أسرته ومحبيه وشعبنا الكريم».

ولا تزال أسباب تحطم المقاتلة قيد التحقيق، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادث بدقة.