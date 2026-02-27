أثارت تقارير طبية حديثة مخاوف بشأن احتمال ارتباط بعض أدوية إنقاص الوزن الحديثة بحالات نادرة من فقدان البصر، وذلك استناداً إلى بيانات تحليلية نُشرت في دورية طبية متخصصة في طب العيون والأعصاب، حيث رصد الباحثون عدداً محدوداً من الحالات التي أبلغ فيها مرضى عن تدهور مفاجئ في الرؤية أثناء استخدام أدوية موجهة لعلاج السمنة وتنظيم الشهية.

ووفق ما جاء في التحليل السريري المنشور في دورية JAMA Ophthalmology، فقد تم تسجيل حالات اشتباه باعتلال عصبي بصري إقفاري غير التهابي لدى بعض المستخدمين، وهي حالة تنجم عن انخفاض تدفق الدم إلى العصب البصري، ما قد يؤدي إلى فقدان جزئي أو كلي للرؤية في إحدى العينين. وأكد الباحثون أن عدد الحالات لا يزال محدوداً مقارنة بعدد المستخدمين حول العالم، إلا أن ظهور النمط الإكلينيكي المتشابه استدعى مزيداً من التحقيق.

وأوضح فريق البحث أن العلاقة لا تعني بالضرورة وجود سببية مباشرة، بل تشير إلى ارتباط إحصائي يحتاج إلى دراسات أوسع لتأكيده. كما شددوا على أن الفوائد العلاجية لهذه الأدوية في خفض الوزن وتحسين مؤشرات السكر وضغط الدم تبقى مثبتة في تجارب سريرية واسعة، وأن القرار العلاجي يجب أن يتم بناءً على تقييم فردي لكل مريض.

من جانبهم، أوصى أطباء العيون بضرورة مراجعة الطبيب فوراً عند ظهور أعراض مثل تشوش الرؤية المفاجئ، أو فقدان جزء من المجال البصري، أو ألم خلف العين. كما نبهوا إلى أن المرضى الذين لديهم تاريخ مرضي وعائي أو ارتفاع ضغط الدم قد يكونون أكثر عرضة لمثل هذه المضاعفات.