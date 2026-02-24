سبائك ورشاوى مالية مقابل تراخيص بناء مخالفة.. مصر تُحيل 8 قيادات أحياء سابقة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق في مصر، اليوم (الثلاثاء)، إحالة 8 من القيادات السابقة لحيي «مصر الجديدة» و«النزهة» إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، وذلك على خلفية ثبوت قبولهما وأخذهما عطايا مالية وسبائك ذهبية على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال من أعمال وظائفهم أو الإخلال بواجباتها.

وبحسب بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، شملت قائمة المحالين رئيس حي «مصر الجديدة» السابق، ومديرة منطقة الإسكان السابقة، ومدير التنظيم السابق، ومهندس التنظيم السابق بالحي، كما شملت رئيس حي «النزهة» السابق، ومديرة منطقة الإسكان السابقة، ومدير التنظيم السابق، ومهندس التنظيم السابق بحي «النزهة».

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع -كل فيما يخصه ووفق اختصاصه الوظيفي- قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفية، تمثلت في إصدار رخصة بناء لقطعة أرض ضمن نطاق حي «مصر الجديدة»، واعتماد وقبول طلبات تصالح لعدد من العقارات السكنية، واعتماد طلبات توصيل المرافق وطلبات التشطيب لعدد من العقارات المخالفة بنطاق الحي.

أما المتهمون من الخامس إلى الثامن، فقد قبلوا وأخذوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير الإخلال بواجبات وظائفهم، من خلال الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال إيقاف الأعمال المخالفة لعدد من العقارات، والتي تمثلت في: تعلية طوابق بالمخالفة للاشتراطات البنائية، وإجراء تعديلات جوهرية على بعض الطوابق بالمخالفة للترخيص الصادر، فضلاً عن تعديل النشاط لبعض الوحدات دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما ثبت أن رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان سابقاً قد قبل وأخذ عطية عبارة عن ثلاث سبائك ذهبية، نظير إصدار خطابين: الأول موجه لمحافظة القاهرة، والثاني موجه لرئاسة حي «مصر الجديدة»، لإصدار رخصة بناء ضمنية على قطعة الأرض المذكورة.

واشترك عضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي «مصر الجديدة» سابقاً، بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول، في تزوير محررات رسمية منسوب صدورها لجهات رسمية، واستعمالها ضمن مستندات طلبات التصالح على خلاف الحقيقة.

واطلعت النيابة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة، والذي قضى بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبالغ مالية قاربت 3 ملايين ونصف مليون جنيه، مع مصادرة السبائك الذهبية المضبوطة ومصادرة المحررات المزورة.

وفور عرض نتائج التحقيقات على رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد الشناوي، أمر بإحالة المتهمين جميعاً إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

كما أمر بإخطار رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لاتخاذ ما يلزم تأديبياً بشأن مسؤولية رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء سابقاً -الباحث المتفرغ بمعهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز- في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات المختصة، وكذلك إخطار رئيس مجلس نقابة المهندسين لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال المهندس المدني عضو اللجنة الفنية المختصة بالدراسة والبت في طلبات التصالح عن مخالفات البناء بحي «مصر الجديدة» سابقاً، في ضوء ما انتهى إليه حكم محكمة الجنايات المختصة.