تهديد جديد للكابيتول.. إحباط محاولة اقتحام مسلح لمبنى الكونغرس الأمريكي

أحبطت شرطة الكابيتول الأمريكية محاولة اقتحام مسلح محتملة لمبنى الكونغرس في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء، بعد اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاماً كان يركض من سيارته باتجاه الجانب الغربي من المبنى وهو يحمل بندقية محملة بالذخيرة.

ووفقاً لبيان رسمي من شرطة الكابيتول ورئيسها مايكل سوليفان، وقع الحادث بعد الظهر مباشرة، حيث ركن الشاب الذي تم التعرف عليه باسم كارتر كاماتشو من مدينة سميرنا بولاية جورجيا سيارة مرسيدس SUV بيضاء في منطقة قريبة من شارع ماريلاند أفينيو، ثم خرج منها وبدأ في الركض لمسافة عدة مئات من الياردات نحو الجانب الغربي للمبنى وهو يحمل السلاح.

وأوقفت الشرطة الشاب قبل وصوله إلى المبنى، وأمرتْه بإلقاء السلاح، فامتثل فوراً واستلقى على الأرض، ثم تم اعتقاله دون وقوع إصابات أو إطلاق نار، وأكدت الشرطة أنه لم يكن هناك تهديد مستمر أو مشتبه بهم آخرين.



وأوضح قائد شرطة الكابيتول أن الدافع وراء الحادث قيد التحقيق، بما في ذلك ما إذا كان أعضاء الكونجرس هم الهدف، مشيرا إلى أن الشرطة لديها تسجيلات فيديو لكنه طلب من الجمهور تزويده بأي تسجيلات فيديو قد تكون لديهم تتعلق بالحادث.

وكان كاماتشو يرتدي سترة تكتيكية وقفازات، وكان يحمل ذخيرة إضافية، كما عُثر في السيارة على خوذة كيفلار وقناع غاز، حيث وجهت له السلطات تهماً تشمل أنشطة غير قانونية، وحمل بندقية بدون ترخيص، وحيازة سلاح غير مسجل، وحيازة ذخيرة غير مسجلة.

يأتي الحادث في سياق حساسية أمن مبنى الكابيتول بعد أحداث 6 يناير 2021، حيث اقتحم مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترمب المبنى، مما أدى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل كبير، بما في ذلك حواجز حديدية دائمة، كاميرات مراقبة متقدمة، وانتشار قوات شرطة ووحدات خاصة.

ورغم أن الكونغرس لم يكن في جلسة يوم الحادث، إلا أن المنطقة كانت مفتوحة جزئياً للزوار والسياح، مما يجعل سرعة استجابة الشرطة عاملاً حاسماً في منع كارثة محتملة.