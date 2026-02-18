بشكل مفاجئ وبعد ساعتين فقط، انتهت ​محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا في جنيف، اليوم (الأربعاء)، إذ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المناقشات ⁠كانت «صعبة» واتهم روسيا ‌بالسعي عمداً إلى تأخير التقدم نحو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.



إطالة أمد المفاوضات



وتجري ​محادثات السلام بوساطة أمريكية ⁠في سويسرا، فيما حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوكرانيا ورئيسها مسؤولية الخطوات ⁠التي يجب اتخاذها لضمان نجاح المحادثات.



وكتب زيلينسكي على «إكس» عقب تقارير إعلامية أفادت بأن اليوم الأول من المحادثات ​كان متوتراً «كانت اجتماعات الأمس صعبة بالفعل، ويمكننا القول إن روسيا تحاول إطالة أمد المفاوضات التي كان من الممكن أن تصل بالفعل إلى المرحلة النهائية».



جولة جديدة في وقت قريب



وبعد دقائق ⁠من تصريحات زيلينسكي، أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن المحادثات انتهت. ​وقال ​كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي للصحفيين: إن مفاوضات ‌أخرى ستعقد قريباً، لكنه لم يذكر موعداً.



وأضاف أن المفاوضات التي استمرت لنحو ساعتين كانت «صعبة»، لافتاً إلى أنها «اتسمت بالجدية والعملية»، وأعلن إمكانية انعقاد جولة جديدة في وقت قريب.



وأضاف: «كما تعلمون، المفاوضات استمرت ليومين، واستمرت وقتاً طويلاً جداً أمس (الثلاثاء)، وبصيغ مختلفة، وكذلك نحو ساعتين اليوم. كانت صعبة، لكنها اتسمت بالعملية. المفاوضات القادمة ستعقد قريباً. هذا كل ما أردنا قوله». وأفاد مصدر لوكالة «ريا نوفوستي» بأن المفاوضات «لن تُستأنف اليوم»، وأن الوفد لن يبقى في جنيف، وسيغادر خلال الساعات القادمة.



محادثات صعبة ومزيد من المفاوضات



وفيما وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (⁠الأربعاء)، محادثات جنيف بأنها كانت «صعبة»، وأن ⁠الأطراف اتفقت على إجراء المزيد من المفاوضات، قال رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف إن «محادثات اليوم الثاني كانت مثمرة وشهدت تقدماً»، مضيفاً أن «المناقشات كانت مكثفة وموضوعية». وأضاف أنه تم توضيح عدد من القضايا، وشدد على أن هدف أوكرانيا لا يزال «تحقيق سلام عادل ومستدام».



وكان زيلينسكي كشف في مقابلة مع موقع «أكسيوس» (الثلاثاء)، أن الوسيطين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أخبراه بأن روسيا تريد فعلياً إنهاء الحرب، وأن عليه التنسيق مع فريقه التفاوضي بناءً على ذلك قبل المحادثات. واعتبر أنه «من غير العادل أن يستمر الرئيس ترمب في الدعوة علناً لإجبار أوكرانيا، وليس روسيا، على تقديم تنازلات من أجل السلام».