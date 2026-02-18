شهدت محافظة الدقهلية جريمة قتل مروعة هزت الرأي العام والأوساط القانونية، حيث لقيت محامية تُدعى رشا فرحات مصرعها بعد إلقائها مقيدة من شرفة منزلها بالطابق الثالث، بينما أصيب زوجها محمد عبد العزيز بإصابات بالغة وكسور متفرقة نقل على إثرها إلى مستشفى نبروه في حالة حرجة.

تفاصيل الواقعة

الحادثة وقعت في قرية كفر الأبحر التابعة لمركز نبروه، وجاءت انتقاماً مباشراً من تنفيذ حكم قضائي بالتمكين صدر لصالح الزوج في نزاع ميراث طويل مع أبناء عمومته، ووفقاً لتحريات الأجهزة الأمنية وبيان نقابة محامين جنوب الدقهلية، تم تنفيذ الحكم يوم الخميس الماضي بعد إجراء دراسة أمنية مسبقة، وتسليم المنزل للزوجين.

سلالم خشبية وإلقاء من الشرفة

وفي ليلة الثلاثاء 17 فبراير، تسلل أربعة متهمين – أبناء عم الزوج – إلى المنزل عبر الشرفات مستخدمين سلالم خشبية، فاستيقظت المحامية على الاقتحام وأيقظت زوجها وحاولت الاستغاثة هاتفياً بعمدة القرية، لكن المتهمين اعتدوا عليهما بالضرب المبرح باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ثم قيدوهما وألقوهما من الشرفة.

وفاة محامية وإصابة زوحها

وأدى السقوط إلى وفاة رشا فرحات في الحال متأثرة بنزيف داخلي حاد وكسر في الجمجمة، بينما نجا زوجها بأعجوبة لكنه يعاني إصابات خطيرة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين الأربعة واعترفوا بالجريمة خلال التحقيقات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تحرك نقابة المحامين

بدورها، أصدرت نقابة محامين جنوب الدقهلية بياناً عاجلاً أكدت فيه أنها «لن تترك حق الزميلة الراحلة»، ووصفت الجريمة بأنها «اعتداء على هيبة العدالة وسيادة القانون»، مشيرة إلى أنها جاءت عقب تنفيذ حكم قضائي صادر باسم الشعب.

وأثارت الجريمة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بتشديد العقوبات على الاعتداء على المنفذين للأحكام القضائية، وتعزيز الحماية الأمنية أثناء تنفيذ مثل هذه القرارات.