بين «قلم الكاتب» و«مشرط الناقد».. ليلة سردية احتفت بيوم القصة العالمي في النماص

نظمت سفارة جمعية الأدب المهنية بمحافظة النماص أمسية قصصية نقدية بعنوان (القصة بين قلم الكاتب وقلم الناقد)، أقيمت في أحد مقاهي المحافظة وسط حضور لافت من النخب الثقافية.

وشهدت الأمسية، التي أدارها عبدالله فايز الشهري، قراءات قصصية للقاص فيصل حسن الشهري، الذي استعرض 3 من قصصه: (قطة شاردة، والصرصار، وقصة العيش بمزاج قرد) التي عُرضت «صوتياً وبصرياً» لتعميق التجربة السردية لدى الجمهور.

من جانبه، قدّم الناقد الدكتور علي أبو علامة قراءة نقدية معمقة لمنتج الشهري الإبداعي، وتحديداً مجموعته (فوضى انتباه)، حيث ركّز على تفكيك الرموز ودلالاتها، كرمزية «الريش» التي تشير للاستتار، و«الأحذية» كدلالة على سلطة الواقع، مشيداً بعناصر القوة والتجديد في نص الكاتب.



وفي الختام، أثنى رئيس فريق السفراء في النماص ظافر الجبيري على نجاح الأمسية التي جمعت بين الإبداع السردي والطرح النقدي الواعي، مكرّماً فرسان الليلة (الكاتب والناقد وعريف الأمسية)، مع إشادة خاصة بالدور المجتمعي للمقهى المستضيف في دعم الحراك الثقافي بالنماص.