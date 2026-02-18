انتشر خلال الساعات الماضية فيديو مسرب للفنان المصري أحمد العوضي، خلال استضافته في برنامج «الكاميرا الخفية» المقرر عرضه رمضان الجاري، وظهر العوضي في المقطع المصور خلال مطاردته بعض العاملين في البرنامج ومشادته مع أحد المسؤولين عن التصوير، ما أدى إلى كسر إحدى الكاميرات.

تفاعل الجمهور

وتباينت الآراء على منصات التواصل الاجتماعي حول تصرفات العوضي، بين مؤيد لما وصفوه برد فعل طبيعي في سياق البرنامج، ومنتقد لما اعتبروه تصرفاً مبالغاً فيه.

من جهة ثانية، يواصل العوضي تصوير مشاهده في مسلسل «علي كلاي»، الذي ستعرض أولى حلقاته مساء اليوم عبر شاشة DMC.

فريق العمل

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الشعبية الاجتماعية، ويجمع العمل إلى جانب أحمد العوضي عدداً من النجوم، منهم درة، محمود البزاوي، انتصار، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبدالخالق، رحمة محسن، عمر رزيق وآخرون.