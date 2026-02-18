ردت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على جدل ظهورها بالحجاب سابقًا خلال مشاركتها في مهرجان فجر السينمائي بطهران أثناء عرض فيلمها «أرض الملائكة»، بالاضافة إلى تعليقها على موقفها من الحجاب والحرية الشخصية.

موقف مسيء أشعل الجدل

وأوضحت فواخرجي، عبر منشور على حسابها الشخصي في «فيسبوك»، أنها شهدت قبل سنوات موقفًا اعتبرته مسيئًا، حين سخر أحد المخرجين من زوجة أحد زملائه بسبب ارتدائها الحجاب، واصفًا إياه بالتخلف، مؤكدة أنها صدمت من التناقض بين الدعوة إلى الحرية الشخصية ورفض حرية الآخرين في اختيار ملابسهم.

الحرية لا تتجزأ

وشددت على أن الدفاع عن الحريات يجب أن يكون شاملًا، وأن الاختلاف في الرأي لا يبرر الإهانة أو فرض الوصاية على الآخرين.

الاحترام قبل العلاقات

وأضافت أن تقديرها لموهبة ذلك المخرج لم يتغير، لكن احترامها له تراجع، موضحة أن الحب شعور قد يتبدل، بينما الاحترام قيمة أكثر ثباتًا، في إشارة إلى أن المبادئ تتقدم لديها على العلاقات الشخصية.

الحجاب كجزء من الثقافة

كما أشارت إلى أنها قد تختلف فكريًا مع فكرة الحجاب أو غيرها من القضايا الاجتماعية، لكنها تعتبره جزءًا من ثقافات الشعوب، موضحة أن غطاء الرأس وجد تاريخيًا قبل الأديان بأشكال متعددة ارتبطت بالبيئة والمناخ، ثم اكتسب مع الوقت أبعادًا دينية وثقافية.

ظهورها بالحجاب في إيران

وبشأن ارتدائها الحجاب سابقًا، أوضحت أنها التزمت به احترامًا لقوانين البلد وأعرافه، مشددة على أن ذلك خيار شخصي لا ينتقص من حريتها، بل يعكس قناعتها بأن الاحترام لا يتعارض مع الحرية، بل يكملها.