ينطلق الموسم السادس من مسلسل المداح (أسطورة النهاية) مع شخصية «تاج» التي تقدمها الفنانة المصرية يسرا اللوزي، والذي يحاول الشيخ صابر في الدور الذي يقدمه الفنان حمادة هلال إنقاذها من الملك الأحمر في الدور الذي يقدمه الفنان خالد الصاوي، وبنت إبليس التي قدمته الفنانة غادة عادل، بعد أن تمكنا من أسرها عبر السحر الأسود في أحداث نهاية الموسم السابق.

اختبار صعب

تبدأ الحلقة الأولى بصابر وهو يصل إلى المغرب ليقابل سرمد، كبير قبيلة تاج، الذي يضعه أمام خيارين صعبين فإما التخلي عن جميع قواه ليصبح إنسانًا عاديًا، أو الاستمرار في سعيه لإنقاذ تاج من مكان لقائهما الأول.

في الليلة نفسها، تظهر تاج في حلم صابر لتعبر عن ثقتها بأنه سينقذها، ما يشكل علامة واضحة له ويقوده إلى قبول التحدي، حاملاً معه سلاحها والصولجان الذي يحميها من السحر الأسود.

تظهر تاج على هيئة جنيّة عند إرسال صابر إلى الكهف المنشود، لتلومه على اختياره، ثم تعود إلى شكلها البشري بعدما يفقد صابر القدرة على رؤية الجن، موضحة له جميع القدرات التي سيفقدها، وخلال هذه الأحداث، يظهر سميح الجلاد محاولًا تعذيب صابر، لكنها تنقذه بسلاحها وترسله إلى بيته.

طاقم العمل

المسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، ويشارك في بطولته حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، وجوري بكر.