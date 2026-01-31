أكد خفر السواحل اليمني خلال اجتماع دولي استضافته العاصمة السعودية الرياض، التزامه الكامل بتنفيذ مهماته الوطنية بكل حيادية ومهنية، في خدمة بلاده وتعزيز سيادة اليمن البحرية، بالتعاون الوثيق مع شركائه الإقليميين والدوليين لما فيه تحقيق الاستقرار والازدهار، مستندًا في مهماته إلى دعم القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وثمّن خفر السواحل اليمني خلال الاجتماع الذي استضافته المملكة المتحدة في الرياض بموقف الشركاء الدوليين في دعم خفر السواحل اليمنية، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لما تقدمه من دعم قيادي وحاسم للحكومة اليمنية في هذا التوقيت المفصلي.

وخلال الاجتماع قدم رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد علي محمد القملي، ايجازاً عملياتياً مهنياً عن أبرز الإنجازات والتحديات لخفر السواحل خلال المرحلة الحالية، وكيفية استثمار الفرص المتاحة لتعزيز دورها الوطني والإقليمي.

وأشاد الشركاء الإقليميون والدوليون بالدور الوطني والمسؤول الذي يضطلع به خفر السواحل اليمني كجهة إنفاذ للقانون البحري، مؤكدين أهمية دعم خفر السواحل اليمني لتمكينه من أداء مهماته في تأمين الموانئ، وحماية السواحل والمياه الإقليمية، ومكافحة الجرائم البحرية والأنشطة غير المشروعة والبحث والإنقاذ، بما يسهم في حماية الأرواح والملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.

وخصص الاجتماع الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن شراكة الأمن البحري اليمني (YMSP)، لاستعراض جهود تطوير القدرات المهنية وتعزيز الأمن البحري للجمهورية اليمنية في هذه المرحلة الحرجة.