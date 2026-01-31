أنهت وزارة الحج والعمرة تخصيص 114 موقعاً في المشاعر المقدسة، لشركات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام والبالغ عددها 178 شركة، ويترقب المواطنون والمقيمون فتح باب التسجيل عبر المسار الإلكتروني أو عبر تطبيق «نسك» قريباً.



ومن المرتقب ان تعلن الوزارة الرسوم المالية للباقات، ومن المتوقع أن تشمل المخيمات المطورة في مشعر منى والعمائر السكنية الست والأبراج السكنية ومخيمات الضيافة، وتوضيح طريقة سداد الرسوم والموعد النهائي لاستخراج تصريح الحج عبر «أبشر».



ويأتي تسليم مواقع المخيمات في المشاعر المقدسة ضمن خطط الوزارة في الاستعدادات المبكرة للموسم والانتهاء من أعمال التجهيزات وفق الاشتراطات الفنية والهندسية التي حددتها الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن بما فيها اشتراطات الأمن والسلامة والتي ستمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر.



يشار إلى أن الوزارة أعلنت استمرار العمل بنظام التشارك في المواقع الكبيرة؛ لضمان استفادة أكبر عدد من الشركات وتحديث منهجية تقييم الأداء لدعم المنشآت المتميزة، وعدم السماح بدخول المفاضلة لأي منشأة لديها مستحقات غير مسددة أو تأخير في توزيع الحصص مع تطبيق إجراء سحب الموقع فوراً عند الإخلال بالمهمات التشغيلية.