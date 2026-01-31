لن تقتصر المنافسة الدرامية في رمضان هذا العام على الشاشات، بل تنتقل إلى موجات الراديو، حيث يدخل نجوم السينما والدراما في منافسة جديدة لإسعاد الجمهور بأصواتهم!

الممثل الكوميدي محمد هنيدي يعود بمسلسل «أخطر خطير»، ويشارك في بطولته سوسن بدر، علاء مرسي ومحسن منصور، في عمل كوميدي اجتماعي من تأليف وإخراج صفي الدين حسن.

في المقابل، يخطف النجم أحمد حلمي الأنظار بمسلسل «سنة أولى جواز»، بمشاركة عائشة بن أحمد، عارفة عبد الرسول، ليلى عز العرب وعماد رشاد، عن فكرة أحمد عزام وتأليف أمجد الشرقاوي وإخراج أحمد نادر، مقدمًا مزيجًا من الكوميديا والرومانسية التي يحبها الجمهور.

أما الممثل أحمد فهمي فيقدم مسلسل «المتر براءة»، برفقة جيهان الشماشرجي، إسماعيل فرغلي وإبرام سمير، ليضيف نكهة كوميدية مختلفة على أجواء الإذاعة الرمضانية، من تأليف محمد عدلي منصور وإخراج صفي الدين حسن.

رمضان 2026 يبدو مختلفًا، إذ يتنافس كبار النجوم على موجات الراديو لتقديم أعمالهم بطريقة صوتية مبتكرة، مؤكدين أن الساحة الإذاعية لم تعد مجرد بديل، بل ساحة منافسة حقيقية للجمهور الباحث عن الترفيه والمغامرة الصوتية.