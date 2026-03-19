«بعد الجدل».. محمد إمام يعتذر لجمهوره عن انتقادات مشهد الولادة في «الكينج»

تعرض الفنان المصري محمد إمام لانتقادات واسعة بعد مشهد ولادة زوجته في مسلسل الكينج ضمن دراما رمضان 2026، ما أثار تفاعلاً كبيراً بين الجمهور.

اعتذار وتوضيح الموقف

حرص إمام على الخروج لتوضيح موقفه، مقدمًا اعتذارًا عن أي انزعاج أو سوء فهم نتج عن الكلمات التي صدرت عنه خلال المشهد، مؤكداً أن الهدف كان تجسيد الحدث بشكل درامي فقط.



أول تعليق

شارك محمد إمام توضيحًا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، بشأن الجدل المثار حول مشهد الولادة في مسلسل الكينج.

وقال إمام في منشوره إنه لم يقصد التقليل من قيمة المهنة أو الحدث نفسه، متسائلاً عن سبب تضخيم الموضوع بهذا الشكل، ومؤكدًا في الوقت نفسه اعتذاره عن أي سوء فهم قد يكون حدث نتيجة المشهد

ميرنا جميل ترد على جدل مشهد الولادة

من جانبها، خرجت الفنانة المصرية ميرنا جميل أحد المشاركين بالعمل لتوضح أن مشهد الولادة في مسلسل الكينج كان مقصودًا أن يكون كوميديًا بالكامل، مشيرة إلى أن فريق العمل تعمد إضافة بعض المبالغات في المشاهد لتتناسب مع أسلوب المسلسل.

يشار إلى أن مسلسل «الكينج» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين بينهم حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، كمال أبو رية، حجاج عبد العظيم، انتصار، عماد رشاد وآخرون.