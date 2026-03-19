خيرية أبو لبن في تصريح مفاجئ: إلهام علي تتفوق على أسيل عمران

حسمت الفنانة السعودية خيرية أبو لبن باب الجدل المثار حول لقب «الممثلة الأولى في السعودية»، مؤكدة أن النجمة إلهام علي هي الأجدر بهذا اللقب، مفضلة إياها على أسيل عمران، وذلك خلال لقائها في برنامج «رامز ليفل الوحش».

ثنائيات فنية مميزة

وفيما يخص تجاربها الفنية، أشارت إلى أن تعاونها مع الفنان خالد عبد العزيز يعد الأبرز في مسيرتها، حيث وجدت معه انسجاماً وراحة كبيرة خلال العمل، على عكس تجربتها مع إبراهيم حجاج التي لم تصل إلى نفس مستوى التميز من وجهة نظرها.



تلميح لزواج قريب

أما على الصعيد الشخصي، أجابت خيرية على جدل التساؤلات حول تأخر زواجها، لتفاجئ الجمهور بتلميحها إلى اقتراب ارتباطها خلال الفترة القادمة، ما فتحت تصريحاتها باب التكهنات حول وجود علاقة جدية قد تتوج بالزواج قريباً.

معلومات عن خيرية أبو لبن

تُعد الفنانة السعودية خيرية أبو لبن من أبرز الأسماء الشابة في الدراما الخليجية، حيث لفتت الأنظار بأدائها المتنوع وقدرتها على تقديم أدوار مختلفة، ما ساهم في انتشارها السريع وتثبيت مكانتها في الساحة الفنية.

وخلال السنوات الأخيرة، واصلت نجاحها عبر أعمال تلفزيونية وسينمائية، إلى جانب حضور إعلامي لافت، إذ تحظى باهتمام الجمهور بسبب اختياراتها الفنية وتصريحاتها العفوية التي تثير التفاعل.