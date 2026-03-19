طوّر فريق بحثي صيني نهجاً مبتكراً يعتمد على بكتيريا إيشيريشيا كولاي نيسل 1917، المعروفة بخصائصها الحيوية، لتعمل كناقل مباشر للأدوية المضادة للأورام. وبحسب ما نُشر في مجلة «بلوس بيولوجي»، تمكّن العلماء من هندسة هذه البكتيريا لتنتج عقار «روميدبسِن»، وهو دواء معتمد لعلاج بعض أنواع السرطان.

وتستند الفكرة إلى قدرة هذه البكتيريا الطبيعية على التعايش مع أنسجة الجسم والتفاعل معها، ما أتاح للباحثين توجيهها نحو الأورام تحديداً. وخلال التجارب على فئران مصابة بسرطان الثدي، أظهرت البكتيريا المعدّلة قدرة على الاستقرار داخل الورم وإفراز الدواء بشكل مباشر، سواء في المختبر أو داخل الجسم، ما يعزز دقة العلاج ويحد من تأثيره على الأنسجة السليمة.

ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن هذه التقنية لا تزال في مراحلها المبكرة، إذ لم تُختبر بعد على البشر. كما يشيرون إلى ضرورة إجراء دراسات إضافية لتقييم سلامتها، خصوصا فيما يتعلق بالآثار الجانبية وآليات التخلص من البكتيريا بعد انتهاء العلاج.

ويرى الفريق أن هذا النهج قد يفتح الباب أمام جيل جديد من العلاجات الموجهة، حيث تعمل البكتيريا كمنصة حيوية قادرة على إنتاج وتوصيل الأدوية مباشرة إلى الأورام، بما يعزز فعالية العلاج ويقلل من مخاطره.