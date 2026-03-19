وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية.
السعودية ومصر تلغيان التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة
19 مارس 2026 - 05:56 | آخر تحديث 19 مارس 2026 - 05:56
الأمير فيصل بن فرحان والدكتور بدر عبد العاطي أثناء مراسم توقيع الاتفاقية.
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (القاهرة)