تحولت صفقة بيع سيارة عبر منصة «فيسبوك ماركت بليس» إلى جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم شاب يبلغ 19 عامًا على قتل سيدة حامل في شهرها الخامس داخل شقتها بولاية إلينوي الأمريكية، في واقعة صدمت الرأي العام وكشفت مخاطر التعاملات غير الآمنة عبر منصات التواصل.

وبحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية، فإن المتهم نيداس ريفوكاس دخل شقة الضحية إليزا موراليس، البالغة من العمر 30 عامًا، بدافع الغضب بعد خلاف على حالة مركبة قديمة اشتراها من زوجها، قبل أن ينفذ جريمته باستخدام أداة حادة.

ووثّقت كاميرات المراقبة لحظات حاسمة قبل الجريمة، حيث ظهر المتهم وهو يعود إلى المبنى بعد دقائق من مغادرته، حاملاً أداة أخفاها خلف ظهره، ثم دخل شقة الضحية، لتندلع بعدها مواجهة عنيفة عند باب الشقة.

وبعد نحو 10 دقائق، تصاعد الدخان من داخل الوحدة السكنية، ما دفع الجيران لإبلاغ الطوارئ. وعند وصول فرق الإطفاء، عُثر على الضحية مصابة بجروح قاتلة قرب مدخل الشقة، بينما كشف تقرير الطب الشرعي لاحقًا تعرضها لـ70 طعنة، معظمها في الرأس والعنق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بالقتل، بل أضرم النار عمدًا داخل الشقة باستخدام أدوات منزلية ومواد مسرعة للاشتعال، في محاولة لطمس معالم الجريمة، كما اعتدى على كلب العائلة الذي نجا بأعجوبة بعد فراره أثناء الحريق.

وضبطت الشرطة أدلة دامغة في منزل المتهم، شملت ملابس ملطخة بالدماء ومقتنيات شخصية للضحية، جرى التخلص منها في مواقع مختلفة، وفق ما أقر به خلال التحقيق.

وأكد المحققون أن الضحية أبلغت المتهم أثناء الاعتداء بأنها حامل، إلا أنه واصل هجومه حتى فارقت الحياة، ما دفع الادعاء العام لتوجيه تهم ثقيلة شملت القتل من الدرجة الأولى، وقتل جنين عمدًا، والحريق العمد، والسرقة بالإكراه، وإيذاء الحيوانات.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام القضاء في قضية أعادت إلى الواجهة التحذيرات من مخاطر الصفقات الفردية غير المؤمنة عبر الإنترنت.