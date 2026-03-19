ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، بعد تراجع الدولار، عقب ملامستها أدنى مستوى في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب ظلت محدودة بسبب استمرار توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو التشديد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.8%) ليصل إلى (4856.82) دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ (6) فبراير، فيما كان قد تراجع بنحو (3.7%) في الجلسة السابقة.

في المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة (0.8%) إلى (4858.60) دولار.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، غير أن ارتفاع أسعار النفط لأكثر من (110) دولارات للبرميل زاد من مخاوف التضخم، وأضعف التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأمريكية.

كما أظهرت بيانات السوق أن الذهب تراجع بأكثر من (9%) منذ أواخر فبراير، متأثرًا بقوة الدولار في ظل التوترات الجيوسياسية.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة (1.5%) إلى (76.52) دولار، والبلاتين بنسبة (0.6%) إلى (2035.25) دولار، والبلاديوم بنسبة (1.2%) إلى (1492.25) دولار للأوقية.