شهد منزل الإعلامية المصرية بسمة وهبة لحظات من الرعب أثناء غياب زوجها في ألمانيا، حين فوجئت بوجود شخص غريب يحمل أداة ثقيلة داخل غرفتها، بحسب ما روته بسمة في برنامجها «90 دقيقة» على قناة المحور.

وأكدت الإعلامية أنها تعاملت مع الموقف بحنكة، حيث أغلقت الباب بسرعة، واستعانت بصديقتها ومن ثم الأمن، فيما أظهرت كاميرات المراقبة نية الشخص تنفيذ اعتداء عليها.

وشددت بسمة وهبة على أن الواقعة تبرز أهمية الحذر عند السماح لأي خادم أو شخص بالدخول إلى المنزل، داعية إلى إعطاء الأولوية للسلامة الشخصية على أي خسارة مادية، وحماية كبار السن والأطفال من أي خطر محتمل، لافتة إلى أن الأمر لا يعني أن كل العاملين غير موثوق بهم، لكنها تنبه للحرص في حالات معينة.