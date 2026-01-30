سجّلت أسعار الذهب خسائر حادة خلال تداولاتها اليوم (الجمعة)، مواصلة موجة التراجع التي طالت المعدن الأصفر خلال جلسة واحدة فقط، وسط تقلبات لافتة في الأسواق العالمية.



وأغلقت أوقية الذهب أمس (الخميس) عند 5,377.14 دولار، بما يعادل 648,268 ريالًا سعوديًا لسعر كيلوغرام الذهب.



إلا أن الأسعار تراجعت اليوم، لتصل الأوقية إلى 4,696.12 دولار، ما يعادل 564,959 ريالًا للكيلوغرام.



وبذلك يكون الذهب قد سجل تراجعًا بنسبة 12.58%، فاقدًا نحو 691.02 دولار في الأوقية خلال يوم واحد.



ووفقًا للحسابات بالريال السعودي، فإن كيلوغرام الذهب خسر 83,309 ريالات في يوم واحد فقط، ما يعكس حدة التقلبات التي تشهدها سوق المعادن النفيسة، ويبرز المخاطر المرتبطة بالتداول قصير الأجل في ظل التحركات السريعة للأسعار.