تكبّدت أسعار الفضة خسائر حادة خلال تداولاتها اليوم (الجمعة)، مسجلة تراجعًا لافتًا خلال يوم واحد فقط، في واحدة من أعنف موجات الهبوط اليومية.



وأغلق سعر أوقية الفضة أمس (الخميس) عند 115.392 دولارًا، بما يعادل 13,912 ريالًا سعوديًا لسعر كيلوغرام الفضة.



إلا أن الأسعار واصلت هبوطها اليوم، لتنخفض الأوقية خلال التداولات إلى 73.474 دولارًا، ما يعادل 8,858 ريالًا للكيلوغرام.



وبذلك تكون الفضة قد سجلت تراجعًا بنسبة 36.33%، فاقدة نحو 41.92 دولارًا في الأوقية خلال يوم واحد فقط.



ووفقًا للحسابات بالريال السعودي، فإن كيلوغرام الفضة خسر 5,054 ريالًا خلال يوم واحد، ما يعكس حدة التقلبات التي تشهدها سوق المعادن، ويبرز المخاطر المرتفعة للتداول قصير الأجل.