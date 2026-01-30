واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال التعاملات الأخيرة، لتسجل مستويات دون 4,900 دولار، في تحول ملحوظ بعد فترة من الارتفاعات القياسية.

خسائر الفضة

وفي السياق ذاته، تراجعت أسعار الفضة بنحو 22%، لتصل إلى مستويات دون 90 دولاراً، متأثرة بحالة التصحيح التي تشهدها أسواق المعادن.

مكاسب سابقة

وكان المعدنان قد شهدا ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، مدفوعين بتزايد المخاوف الاقتصادية والتوترات العالمية، ما عزز الإقبال عليهما من قبل المستثمرين.

ملاذ آمن

ويُنظر إلى الذهب، ومعه الفضة، باعتبارهما من أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين، إذ شهدا طلباً قوياً مع توجه المستثمرين للتحوط وحماية الثروات.

تصحيح طبيعي

ويرى محللون أن التراجعات الحالية تندرج في إطار عمليات جني أرباح وتصحيح بعد موجة الصعود الحاد، مع ترقب الأسواق للمتغيرات الاقتصادية العالمية المقبلة.