كشفت الدكتورة سالي حلمي شقيقة الفنان المصري أحمد حلمي تعرض والدتهما لأزمة صحية، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، مؤكدة في منشور مؤثر عبر حسابها على «فيسبوك» أن فضل الأم لا يقتصر على الحمل والتربية، بل يتجسد في دفء كلماتها وأنفاسها التي تمنح الاطمئنان والسكينة لأفراد الأسرة.

وقالت سالي: «أنا مدينة لآخر أنفاسي لأمي، أدعو الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقماً»، مضيفة مدى امتنانها لوجود والدتها في حياتها وبرّها المستمر.

وفي المقابل، أثار صمت أحمد حلمي حول صحة والدته استغراب متابعيه، حيث لم ينشر أي تعليق أو دعاء عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، مكتفياً بمشاركة مقطع من فيلمه الشهير «كده رضا» مع تعليق عن عيد الفلانتين، فيما تمنى الجمهور الشفاء العاجل لوالدته.