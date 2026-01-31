كشفت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات بلغت نحو 5.28 تريليون يوان (نحو 758 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر الماضي.



وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع سجلت نحو 2.66 تريليون يوان، فيما تجاوزت قيمة الواردات 1.81 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 853.3 مليار يوان.



قيمة الصادرات



وفيما يتعلق بالخدمات، بلغت قيمة الصادرات 354.1 مليار يوان، مقابل واردات بقيمة 450.7 مليار يوان، ما أسفر عن عجز قدره 96.6 مليار يوان.



وبحساب الدولار الأمريكي، بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 427.6 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 320.4 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 107.2 مليارات دولار، وفقًا للهيئة.