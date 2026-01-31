أعلن البنتاغون الجمعة أنه وافق على صفقة منظومات باتريوت إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار.
وقال في بيان إن صفقة بيع الصواريخ إلى السعودية تعزز أمن حليف رئيسي.
The Pentagon announced on Friday that it has approved a $9 billion deal for Patriot systems to Saudi Arabia.
It stated in a statement that the sale of missiles to Saudi Arabia enhances the security of a key ally.