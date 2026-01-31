أعلن البنتاغون الجمعة أنه وافق على صفقة منظومات باتريوت إلى السعودية بقيمة 9 مليارات دولار.

وقال في بيان إن صفقة بيع الصواريخ إلى السعودية تعزز أمن حليف رئيسي.