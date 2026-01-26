«طقطقة الركبة».. أمر طبيعي أم إنذار خطر؟

كشف خبراء في جراحة العظام والمفاصل أن أصوات الطقطقة أو الفرقعة أو النقر التي تصدر من الركبة أثناء الحركة، المعروفة طبيًا بـ«الكريبيتوس»، والتي أصبحت ظاهرة شائعة بين الأشخاص من مختلف الأعمار، غالباً ما تكون غير ضارة تمامًا، لكن يحذرون من أنها قد تشير إلى مشكلة أكبر إذا صاحبتها أعراض أخرى.

وفي دارسة طبية نشرتها صحيفة «ذا هندو»، أوضح الدكتور ديليب تشاند راجا، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري في مستشفى كوفري، أن أحد أكثر الأسباب شيوعًا هو التجويف، حيث تتشكل فقاعات غاز صغيرة داخل السائل الزلالي في المفصل ثم تنهار فجأة أثناء الحركة، ما ينتج صوت فرقعة مسموعاً.



كما أشار الدكتور إس. مانيفانان، جراح عظام أول في مستشفيات أبولو، إلى أن انزلاق الأوتار أو الأربطة فوق العظام أثناء ثني أو تمديد الركبة يُعد «حدثًا ميكانيكيًا طبيعيًا في المفاصل السليمة».

وأكد الخبراء أن معظم هذه الأصوات خاصة عند عدم وجود ألم أو تورم «لا تستدعي القلق»، وأنه غالبًا ما يُخطئ الناس في اعتبارها علامة مبكرة لالتهاب المفاصل، ومع ذلك، فإن التقدم في العمر يؤدي إلى ترقق الغضروف وانخفاض ترطيب المفصل، ما يزيد من احتمالية حدوث هذه الأصوات.

متى يجب القلق؟

وأوضحت الدراسة أن «الكريبتوس» يُعتبر طبيعيًا إذا كان عرضيًا ودون أعراض أخرى، لكن الخبراء ينصحون باستشارة الطبيب فورًا إذا صاحبه: ألم مستمر أو تورم، تصلب في الركبة أو شعور بالقفل، أو شعور بأن الركبة «ستفشل» أو عدم استقرار، وفي حالة حدوثه بعد إصابة أو سقوط.

وأرجعت ذلك إلى أنه قد يشير إلى تمزق في الغضروف المنصفي، أو تلف الغضروف، أو مشكلات في حركة الرضفة، أو بداية الروماتيزم المفصلي، حيث أكدت دراسات علمية حديثة أن الكريبتوس أكثر شيوعًا لدى مرضى الروماتيزم، مع زيادة احتمالية وجود تغيرات هيكلية في المفصل.



ونصحت الدراسة جميع الأشخاص بعدة نصائح للحفاظ على صحة الركبة، من بينها: ممارسة تمارين تقوية عضلات الفخذ والورك بانتظام، واختيار أنشطة منخفضة التأثير مثل المشي، السباحة، أو ركوب الدراجة، والحفاظ على وزن صحي لتقليل الضغط على المفاصل، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، واستشارة مختص لتصحيح الوضعية الحركية.