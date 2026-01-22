كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول مكملات فيتامين D خلال فصل الشتاء قد يوفّر حماية حقيقية ضد الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي، لا سيما الحالات التي تستدعي دخول المستشفى.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون بريطانيون، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين D تزيد احتمالية دخولهم المستشفى بسبب عدوى تنفسية بنسبة 33 %مقارنة بمن يتمتعون بمستويات كافية من الفيتامين.

ونُشرت النتائج في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، حيث دعا الباحثون إلى تعزيز الوعي بأهمية فيتامين D، مؤكدين أن ضمان مستويات كافية منه «قد يكون له تأثير كبير على معدلات دخول المستشفى بسبب التهابات الجهاز التنفسي على مستوى السكان».

وأضافوا أن الفئات السكانية التي تعاني من انتشار مرتفع لنقص فيتامين D، وخصوصًا بعض المجموعات العرقية، يجب أن تكون هدفًا لحملات التوعية والوقاية.

الفيتامين الوحيد الموصى به شتاءً

ويُعد فيتامين D، المعروف بـ«فيتامين أشعة الشمس»، المكمل الغذائي الوحيد الذي توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية جميع الأفراد بتناوله يوميًا خلال فصلي الخريف والشتاء.

كما تنصح الهيئة الفئات الأكثر عرضة لنقص الفيتامين، مثل الأطفال من عمر سنة إلى أربع سنوات، والأشخاص ذوي البشرة الداكنة، بتناوله على مدار العام.

ويلعب فيتامين D دورًا أساسيًا في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، ما يحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، بينما يؤدي نقصه إلى آلام العظام (لين العظام)، إضافة إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى خطيرة مثل الإنفلونزا.

أكبر دراسة من نوعها

وفي أكبر تحليل من نوعه، قاد فريق بحثي من جامعة سري دراسة اعتمدت على بيانات البنك الحيوي البريطاني، شملت أكثر من 36 ألف بالغ، لفحص العلاقة بين مستويات فيتامين D ودخول المستشفى بسبب التهابات الجهاز التنفسي.

وشملت هذه الالتهابات أمراضًا فايروسية وبكتيرية شائعة مثل الإنفلونزا، والالتهاب الرئوي، والتهاب الشعب الهوائية.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين D — أي بمستويات أقل من 15 نانومول/لتر في الدم — كانوا أكثر عرضة لدخول المستشفى بنسبة الثلث مقارنة بمن تجاوزت مستوياتهم 75 نانومول/لتر.

كما أظهرت النتائج أن كل زيادة قدرها 10 نانومول/لتر في مستوى فيتامين D تقابلها انخفاض بنسبة 4 % في معدل دخول المستشفى بسبب التهابات الجهاز التنفسي.

ومن بين 27,872 مشاركًا خضعوا للتحليل النهائي، دخل 2,255 شخصًا المستشفى نتيجة عدوى تنفسية.

كبار السن الأكثر عرضة

وأشارت الدراسة إلى أن كبار السن يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بهذه العدوى، حيث يحتل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية مراتب متقدمة ضمن الأسباب الرئيسية للوفاة عالميًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و74 عامًا، وترتفع هذه النسبة لتدخل ضمن العشرة الأوائل لمن تجاوزوا 75 عامًا.

دعم علمي قوي

وقالت خبيرة المناعة التغذوية والباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة سري آبي بورنو،: «فيتامين D عنصر أساسي لصحتنا الجسدية، فإلى جانب دوره في الحفاظ على صحة العظام والعضلات، يُعتقد أن خصائصه المضادة للبكتيريا والفايروسات تساعد في تقليل خطر التهابات الجهاز التنفسي التي قد تؤدي إلى دخول المستشفى».

وأضافت: «هذه الدراسة تقدم بيانات قوية تدعم هذه الفرضية».

ورغم ذلك، يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من نقص فيتامين D بدرجات متفاوتة، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 20 % من سكان المملكة المتحدة يعانون من نقصه.

مصادر فيتامين د

وتشمل المصادر الطبيعية لفيتامين D التعرض لأشعة الشمس، إضافة إلى أطعمة مثل الأسماك الدهنية، واللحوم الحمراء، وصفار البيض، والأطعمة المدعّمة.

وأكد الباحثون أن المكملات الغذائية، خصوصا خلال الشتاء حيث تقل أشعة الشمس، تُعد وسيلة فعالة لرفع مستويات الفيتامين وتقليل خطر العدوى الخطيرة، خصوصًا لدى كبار السن والمجتمعات ذات البشرة الداكنة.