تحولت ليلة عادية إلى مأساة مروعة شهدتها مدينة ليكوود الأمريكية، بعد أن شهد منزل عائلة أمريكية مجزرة دامية، راح ضحيتها 3 أفراد من الأسرة، فيما نجت فتاة واحدة بأعجوبة دون إصابات.

وفور ورود بلاغ الطوارئ، هرعت قوات شرطة مقاطعة لوس أنجلوس إلى المنزل، لتجد 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية في الجزء العلوي من أجسادهم، وتم إعلان وفاتهم في موقع الحادثة. وأوضح الملازم دانيال فيزكارا أن الشابة الناجية البالغة من العمر 19 عامًا كانت مضطربة للغاية عند خروجها من المنزل.

وداخل مسرح الجريمة، جرى التعرف على الضحايا وهم: هيكتور ليونيل ألفارو (52 عامًا)، وزوجته (48عامًا) وابنتهما البالغة من العمر 17 عامًا. وأشار التحقيق إلى أن الأب أطلق النار على زوجته وابنته الصغيرة ثم أطلق النار على نفسه، فيما تم العثور على مسدس داخل المنزل.

وتستمر السلطات في التحقيق، مع عدم استبعاد أي سيناريو حتى الآن، بما في ذلك وجود تاريخ للعنف المنزلي، في واحدة من أكثر الحوادث المنزلية مأساوية في مقاطعة لوس أنجلوس هذا العام.