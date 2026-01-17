شهدت مدينة أضنة، جنوبي تركيا، حادثة عائلية مأساوية بعدما أقدم أب يبلغ من العمر 34 عامًا على قتل طفليه داخل منزل الأسرة، قبل أن يُنهي حياته، في واقعة خلّفت صدمة واسعة وحزنًا عميقًا في الأوساط المحلية.

خلافات أسرية

وأفادت وسائل إعلام تركية أن الأب، ويدعى سيرغين، أطلق النار على طفلته أدا (8 أعوام) وابنه ميرت (6 أعوام) مساء الخميس، ثم انتحر داخل المنزل، على خلفية خلافات عائلية حادة مع زوجته التي كانت قد غادرت المنزل في وقت سابق.وفضّل عدد من أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة التي كان يدرس فيها الطفلان، خشية تأثرهم نفسيًا بالحادثة، فيما قامت إدارة المدرسة بوضع شهادتي أدا، الطالبة في الصف الثاني، وشقيقها ميرت الذي كان في مرحلة الروضة، على مقعديهما مع باقتي ورود، في مشهد إنساني مؤثر لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا تزال الشرطة التركية تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها، في وقت أعادت فيه الحادثة تسليط الضوء على تداعيات الخلافات الأسرية الحادة وآثارها المدمرة على المجتمع.