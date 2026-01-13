أفادت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية «MHRA» بإجراء تحديث واسع ومهم على تحذيرات الإدمان الخاصة بعدد كبير من الأدوية الموصوفة لعلاج الألم والقلق والأرق، عقب مراجعة أمنية شاملة نفذتها لجنة الأدوية البشرية «CHM».

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الأدوية المشمولة بهذه الإجراءات تتركز بشكل أساسي في الفئات التالية: الغابابنتينويدات «Gabapentinoids»، وفي مقدمتها الغابابنتين «Gabapentin» والبريغابالين «Pregabalin»، البنزوديازيبينات «Benzodiazepines»، مثل الديازيبام «Valium»، واللورازيبام، والتيمازيبام، وغيرها، أدوية «Z-drug»، وعلى رأسها الزوبيكلون «Zopiclone» والزولبيديم (Zolpidem).

عبارة تحذيرية صريحة

كما أكدت الوكالة البريطانية أنه سيتم إدراج عبارة تحذيرية صريحة وواضحة ضمن نشرات المعلومات الدوائية المرفقة بهذه الأدوية تنص على: «قد يسبب الإدمان والاعتماد وظهور أعراض انسحابية».

كما ستشمل النشرات المحدثة توضيحاً أدق لمفهومي الاعتماد والإدمان، وإرشادات أكثر تفصيلاً وتحسيناً حول كيفية خفض الجرعات تدريجياً بشكل آمن وصولاً إلى إيقاف الدواء، وكذلك نصائح تحث المرضى على مناقشة خطط العلاج بانتظام مع الطبيب أو الصيدلي، إضافة إلى تحذيرات واضحة بعدم مزج هذه الأدوية مع المواد الأفيونية أو الكحول، وعدم مشاركتها مع الآخرين

أرقام مثيرة للقلق في بريطانيا

وحصل نحو 4.5 مليون شخص في إنجلترا فقط على وصفات طبية للغابابنتينويدات خلال 2022 و2023، وفق بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وتشير التقديرات إلى أن نحو 800 ألف شخص يتناولون البريغابالين يومياً لعلاج الألم أو القلق، ويُعتقد أن نسبة كبيرة من هؤلاء تواجه صعوبة في التوقف عن الدواء بسبب تطور الاعتماد الجسدي لديهم.

وقالت كبيرة مسؤولي السلامة في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية «MHRA» الدكتورة أليسون كايف: «يمكن أن يحدث الإدمان والاعتماد لدى أي شخص يتناول هذه الأدوية، حتى عند استخدامها وفق الإرشادات الطبية».

وتابعت: «لهذا نعمل على تعزيز التحذيرات لضمان فهم المرضى والعاملين في القطاع الصحي لهذه المخاطر بشكل أوضح، ورغم ذلك، تظل هذه الأدوية علاجات فعّالة ومهمة للعديد من المرضى، على أن يتوافر لهم القدر الكافي من المعلومات لاستخدامها بأمان».

نصيحة مهمة من وكالة تنظيم الأدوية

وتنصح وكالة تنظيم الأدوية بعدم التوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجئ دون استشارة الطبيب، إذ قد يؤدي ذلك إلى أعراض انسحابية خطيرة، كما أوصت الوكالة جميع المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية بضرورة مراجعة الطبيب أو الصيدلي للاطلاع على التحديثات الجديدة، ووضع الخطة العلاجية الأنسب لكل حالة.