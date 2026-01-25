تحوّل زواج حديث في اليمن إلى مأساة دامية، بعدما أقدم زوج شاب على قتل زوجته طعناً داخل منزلهما في حي السعادة بمديرية خور مكسر، قبل أن يُنهي حياته في حادثة صادمة هزّت الشارع المحلي.

وبحسب مصادر محلية، اندلع خلاف حاد بين الزوجين بعد أسابيع قليلة فقط من زواجهما، سرعان ما تطوّر إلى اعتداء عنيف، فوجّه الزوج عدة طعنات إلى جسد زوجته مستخدماً سكيناً، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة.

ونُقلت الزوجة بشكل عاجل إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة نتيجة الإصابات التي لحقت بها، فيما لم يمضِ وقت طويل قبل أن تُبلغ الشرطة عن انتحار الزوج داخل المنزل مستخدماً أداة الجريمة ذاتها.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول موقع الحادثة، وشرعت فرق التحقيق والبحث الجنائي في جمع الأدلة ومعاينة المكان، تمهيداً لكشف تفاصيل الواقعة ودوافعها، وسط حالة من الذهول بين سكان الحي.

وأعادت الجريمة تسليط الضوء على تصاعد جرائم العنف الأسري في اليمن، مع تحذيرات من تداعيات هذه الحوادث على النسيج الاجتماعي.