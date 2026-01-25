أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تمديد عرض المسرحية الكوميدية «الدور السابع» ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السادسة، لمدة يومين إضافيين، عقب الإقبال الجماهيري الكبير الذي حققته.

تمديد عرض مسرحية الدور السابع

وأوضح آل الشيخ في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» أن المسرحية من بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، ستستمر في العرض يومي 25 و26 يناير الجاري، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي عرضها في 24 يناير 2026.

أسعار التذاكر

وتبدأ أسعار تذاكر «الدور السابع» من 80 ريالاً، وتتنوع بحسب فئات الجلوس لتصل إلى 900 ريال، بما يتيح خيارات متعددة تناسب مختلف شرائح الجمهور.

صنّاع المسرحية

يشارك في بطولة مسرحية «الدور السابع» إلى جانب إبراهيم الحجاج، كل من محمد القحطاني، رضوان الريمي، هاشم هوساوي، ريم فرحان، جود السفياني، عامر كعبي، وغيرهم.

قصة المسرحية

تعرض المسرحية صراعات شخصيات مختلفة مستوحاة من «الخطايا السبع»، وتقدم نقداً للمجتمع عبر مزيج من الكوميديا والتأمل، مع أداء قوي وإخراج متقن.