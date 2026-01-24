بدأت تتجلى إنجازات المملكة في الطريق إلى عام 2030، محققة توقعات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الذي يعدُّ العقل المُدبِّر والمشرف الرئيسي على «رؤية السعودية 2030»، التي نقلت السعودية، خلال عقد فحسب، لتصبح قوة اقتصادية قادرة على التخلي عن الاعتماد على مداخيل النفط وحدها.

وأضحى قطاع السياحة والضيافة السعودي قصة نجاح تتناولها دول العالم المتقدم والنامي بقدر كبير من الإعجاب. ففيما أدى إنفاق المملكة 304 مليارات من الدولارات على قطاع السياحة، أحدث ذلك فَوْرَة كبيرة في واقع الضيافة، ممثلاً في بناء عشرات الفنادق ودور الضيافة، وإضافة مئات آلاف الغرف الفندقية، من مدينة نيوم المستقبلية إلى حواري مدينة الدرعية التاريخية. وهو ما حدا بخبراء إلى القول إن السياحة السعودية لم تعد صناعة ثانوية؛ بل غدت محركاً اقتصادياً ذا تأثير ملموس. وأعلن موقع (ويغو) المتخصص في جمع بيانات السفر أن حجز مقاعد على الرحلات الجوية الداخلية في المملكة زاد بنسبة 64% خلال الشتاء الحالي، خصوصاً الرحلات القاصدة العاصمة الرياض، والطائف، وتبوك.

وعزت البيانات تلك الزيادة إلى تعدد الخيارات المتاحة أمام السياح السعوديين، وتوافر سبل الضيافة الراقية، والرغبة في استكشاف المواقع الثقافية والترفيهية، من دون حاجة إلى السفر خارج المملكة. وبلغت نسبة زيادة الحجوزات الجوية للرياض 59.44%؛ فيما بلغت الزيادة في السفر للطائف 67.97%. وزادت الرحلات المتجهة إلى تبوك بـ40.90%. وأشار محللو (ويغو) إلى أن تلك الزيادة تعني ارتفاع الطلب على الوجهات التي تتوافر فيها فرص التمتع بأماكن الجذب والتنزه خلال نهاية الأسبوع، أو خلال العطلات العائلية القصيرة. وتشير البيانات إلى أن 21% من الحجوزات تمت قبل يوم واحد فحسب من السفر. كما أن المناسبات الجماهيرية في العاصمة استقطبت عدداً كبيراً من السعوديين، فضلاً عن تزايد عدد المعتمرين، وعدد الراغبين في زيارة الجزر السياحية المعزولة في البحر الأحمر. وتشير بيانات إلى أن المملكة لديها حالياً أكثر من 250 ألف غرفة فندقية، إما في طور التخطيط، أو التشييد، خصوصاً أن المملكة تستعد لاستضافة معرض إكسبو 2030. ويجري العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز مطار الملك سلمان الدولي بالرياض. وهو صرحٌ تستعد له العاصمة السعودية بسلسلة من أفخم الفنادق العالمية. وذكر تقرير (ويغو): لم تعد المشاريع العملاقة مثل مدينة نيوم وجزر البحر الأحمر مجرد أفكار، أو خطط على الورق؛ فخلال 2026م، سيتم افتتاح مزيد من المنتجعات العملاقة لتوفر استدامة ورفاهية تتحديان المنتجعات التقليدية كالريفير الفرنسية وجزر المالديف. وليست السياحة مصدر دخل فحسب، فقد أضحت أكبر مصنع لتوفير الفرص الوظيفية. فقد وفرت أكثر من 150 ألف وظيفة جديدة للسعوديين في مختلف مجالات الضيافة. وعزز ذلك الإنجاز توجه الجهات الرسمية للتركيز على «السياحة الثقافية»؛ ومنها التوجه نحو المناطق الأثرية التي تعدها منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي. وأدى الإنفاق السعودي السخي على تطوير السياحة والضيافة إلى إقبال شركات الخطوط الجوية العالمية على فتح خطوط جديدة لرحلاتها إلى الرياض وجدة. واعتبرت (ويغو) أن إنفاق المملكة 81 مليار دولار على السياحة والضيافة يمثل دفعة قوية لاقتصاد السفر العالمي. فقد أثبتت خطط الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة قادرة على تحويل الصحراء إلى منطقة جذب سياحي عالمي، من خلال رؤية جديدة، ومن خلال تطوير «الحفاوة» التقليدية السعودية إلى صناعة ضيافة حديثة تلائم سكان العالم كله. وكان وزير السياحة أحمد الخطيب أعلن، الأربعاء الماضي، أن السعودية استقبلت 122 مليون زائر محلي ودولي خلال 2025، بزيادة 5% عن السنة الماضية. وتطمح رؤية 2030 إلى استقبال 150 مليون زائر للمملكة بحلول عام 2030. وبالأرقام المعلنة حديثاً، من الواضح أن السعودية ستحقق العدد المنشود في رؤيتها الحديثة المتطورة.