تسببت العاصفة القوية غورتي في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 380 ألف منزل شمال غرب فرنسا، في ليلة عنيفة تجاوزت سرعة الرياح فيها 200 كيلومتر في الساعة.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن الحادثة خلفت 6 مصابين فقط بإصابات طفيفة، رغم سقوط الأشجار وتدمير البنية التحتية في مناطق عدة. وشهدت بريتاني الساحلية ارتفاع أمواج بين 10 و13 متراً، ما أجبر السلطات على تعليق حركة القطارات في شمال البلاد معظم اليوم (الجمعة) مع استثناءات محدودة في بعض المناطق، بينما من المتوقع استئناف خدمات السكك الحديدية.

كما ضربت العاصفة مناطق باريس الكبرى، والألزاس، واللورين، ما أدى إلى إغلاق المدارس في مانش وسين-ماريتيم، وسط تحذيرات مستمرة للموطنين بالبقاء داخل المنازل لحماية أنفسهم. وبدأت حدة العاصفة تتراجع تدريجياً، إلا أن آثارها لا تزال واضحة على الطرق والمناطق الساحلية، في واحدة من أقوى العواصف الشتوية التي تضرب فرنسا في السنوات الأخيرة.