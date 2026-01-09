أصبح ريان تشين الملقب بـ«ترمب الصيني» ظاهرة كوميدية على الإنترنت، بعد أن استطاع تقليد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدقة مذهلة، من نبرة صوته إلى إيماءاته الشهيرة، ما أكسبه ملايين المتابعين حول العالم في وقت قياسي.

تشين البالغ من العمر 42 عاماً يعمل في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، وكان موظفاً في التسويق قبل أن يدخل عالم الشهرة الرقمية، عندما تحدّاه أحد أصدقائه عام 2025 لتقليد ترمب. وجاءت النتيجة على هيئة سلسلة مقاطع فيديو كوميدية جذبت جمهوراً واسعاً بسرعة مذهلة.

ويعتمد تشين في مقاطعه على محاكاة دقيقة لعبارات ترمب الشهيرة مثل tremendous و amazing، إضافة إلى حركاته الجسدية المميزة. وقد ساعده تعلمه الذاتي للغة الإنجليزية عبر متابعة المسلسلات الأمريكية على تعزيز جودة تقليده، وجعل محتواه قريباً من الواقع.

ورغم ارتباطه بشخصية سياسية مثيرة للجدل، يبتعد تشين عن أي محتوى سياسي مباشر، ويقدم فيديوهات ترفيهية تمزج بين التقليد الكوميدي والحياة اليومية والثقافة الصينية، بطريقة ساخرة وذكية لا تثير الرقابة.

وفي خطوة لافتة، حصل تشين على تأشيرة دخول الولايات المتحدة التي سيزورها للمرة الأولى، موجهًا دعابة للرئيس ترمب لتجربة طبق «الهوت بوت» الصيني الشهير بحرارته، لكنه يؤكد: «أنا مجرد كوميدي، ولا أسعى لأي لقاء سياسي».

كما ساهم ظهوره في بث مباشر مع اليوتيوبر الأمريكي الشهير IShowSpeed، الذي يملك أكثر من 47 مليون متابع، في تعزيز شهرته، ليصبح اسماً معروفاً على المستوى الدولي، وجسراً بين الجمهور الصيني والمهتمين بالثقافات الأخرى حول العالم.

ويملك تشين اليوم أكثر من مليون متابع على «إنستغرام»، وأعداداً مماثلة على «تيك توك»، وأكثر من 2.5 مليون متابع على المنصات الصينية، ويعتمد في دخله على الإعلانات والفعاليات الخاصة، ليؤكد نجاحه في استخدام الكوميديا الرقمية كأداة للتواصل العالمي.