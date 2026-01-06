التعرّض المستمر للأضواء الصاخبة يرهق العين، ويؤثر على النوم، ويساهم في اضطرابات مزاجية وعصبية على المدى المتوسط.

إجهاد بصري

أرق متكرر

صداع مستمر

تشويش ذهني

توتر عصبي