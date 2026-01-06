التعرّض المستمر للأضواء الصاخبة يرهق العين، ويؤثر على النوم، ويساهم في اضطرابات مزاجية وعصبية على المدى المتوسط.
إجهاد بصري
أرق متكرر
صداع مستمر
تشويش ذهني
توتر عصبي
Continuous exposure to bright lights strains the eyes, affects sleep, and contributes to mood and nervous disorders in the medium term.
Visual strain
Recurring insomnia
Persistent headache
Mental confusion
Nervous tension