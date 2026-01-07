تبنت الحكومة اليابانية، اليوم، خطة لاستقدام أكثر من 1.23 مليون عامل أجنبي، وذلك في إطار استقدام العمالة المدربة وإطلاق برنامج تدريبي جديد للعمال.



وأفادت وسائل الإعلام اليابانية، أن الحكومة قدمت خططها إلى لجنة من الخبراء بهدف استقبال مليون و231 ألفًا و900 عامل حتى نهاية مارس 2029، كما ستناقش الخطة بعد عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها في يناير الجاري.



19 مجالًا



يذكر أنه سيتم استقدام قرابة 806 آلاف شخص من العمالة المدربة للعمل في 19 مجالًا تشمل التصنيع والأغذية والمشروبات والرعاية التمريضية، وفي أبريل 2027 سيتم تدريب عمالة أجنبية قوامها أكثر من 420 ألف شخص لمدة 3 سنوات تقريبًا لضمان تحقيقهم معايير العمالة المدربة تمهيدًا لضمهم للعمل في 17 مجالًا منها البناء والتصنيع.