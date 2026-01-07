كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، أن تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية سجلت خلال شهر نوفمبر 2025، ارتفاعاً بنسبة 5% لتبلغ نحو 12.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.



ومقارنة بشهر أكتوبر 2025، سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر نوفمبر الماضي تراجعاً بنحو 1.04 مليار ريال وبنسبة 8%.



انخفاض تحويلات السعوديين



ووفقاً للبيانات، تراجعت تحويلات السعوديين للخارج خلال نوفمبر الماضي بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 لتصل إلى 4.8 مليار ريال، مسجلة بذلك أدنى قيمة لها منذ 21 شهراً.



وكانت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين) قد ارتفعت بنحو 19.6% خلال أول 9 أشهر من 2025، إلى نحو 125.2 مليار ريال (33.39 مليار دولار)، مقارنة بتحويلات نحو 104.7 مليار ريال (27.9 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2024، وفقاً لـ«العربية Business»، بناءً على بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما).



وبلغت قيمة تحويلات الوافدين نحو 41.55 مليار ريال (11.08 مليار دولار) في الربع الثالث من 2025، مقارنة بنحو 37.01 مليار ريال (9.87 مليار دولار) في الربع المماثل من 2024، بارتفاع 12.3%.