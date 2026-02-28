قفزت أسعار اللحوم في محافظة الطائف خلال شهر رمضان المبارك إلى مستويات لافتة، بعدما تجاوز سعر كيلو لحم الأغنام 80 ريالاً، وسط تفاوت ملحوظ في التسعير بين المحلات، وغياب سقف محدد للأسعار.



وبحسب ما رصدته «عكاظ»، بلغ سعر لحم «الحسيل» نحو 70 ريالاً للكيلو، و«التيوس» 75 ريالاً، فيما تراجع سعر «الحاشي» إلى 60 ريالاً، في وقت يعزو متعاملون بالسوق الارتفاع إلى زيادة الطلب الموسمي وعدم وجود تسعيرة رسمية موحدة.



وفي السياق ذاته، أوضحت أمانة الطائف أن مسؤولية تحديد الأسعار تعود إلى وزارة التجارة، مؤكدة أن دورها يقتصر على الرقابة الصحية ومتابعة الاشتراطات والنظافة.

لا تسعيرة محددة

من جهتها، شددت الوزارة على أنه لا يوجد سعر محدد للحوم، وأن الأسعار تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع إلزام المنشآت بوضع قائمة أسعار واضحة أمام المستهلك.



وأكدت الوزارة تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، وتشمل المخالفات؛ عدم وضع قائمة أسعار، الامتناع عن إصدار فاتورة، عدم توفر فواتير نظامية، أو عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني والامتناع عن التعامل عبر الشبكة. كما تستقبل بلاغات المستهلكين عبر تطبيق «بلاغ تجاري» ومركز الاتصال الموحد (1900).



وطالب عدد من الأهالي بإيجاد حلول جذرية للحد من الارتفاع الذي وصفوه بغير المبرر، مشيرين إلى أن بيع المواشي بالوزن كان معمولاً به سابقاً في أسواق النفع العام، قبل أن يتراجع الإجراء لعدم توفر الموازين، ما أسهم - بحسب رأيهم - في زيادة الأسعار وتفاوتها.