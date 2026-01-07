أصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرات عاجلة من موجة حر شديدة إلى بالغة الخطورة تجتاح عدة ولايات جنوبية وجنوب شرقية، وتشمل نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وتسمانيا، وذلك في واحدة من أقوى موجات الحر التي تشهدها المنطقة منذ صيف الحرائق الكارثي «الصيف الأسود» 2019-2020.

ووصف خبراء المكتب هذه الموجة بأنها «الأكثر أهمية» في جنوب شرق أستراليا منذ 6 سنوات، إذ تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 45-47 درجة مئوية، مع ليالٍ حارة لا توفر أي راحة تذكر.

وفي جنوب أستراليا، شهدت الولاية يوم الأربعاء ذروة الموجة، إذ تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في العديد من المدن، ووصلت في بعض المناطق مثل سيدنيا ومناطق نهر ميري إلى 45 درجة أو أكثر.

تحذيرات صحية عاجلة

وقد أدى ذلك إلى إصدار تحذيرات صحية عاجلة من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، خصوصاً لكبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب إجهاد كبير لشبكات الكهرباء بسبب الطلب المتزايد على التكييف، مع تحذيرات من انقطاعات محتملة في التيار.

كما أشعلت الحرارة الشديدة عدة حرائق غابات مبكرة، فيما حذر مكتب الأرصاد من أن خطر الحرائق سيصل إلى مستوى «شديد إلى بالغ الخطورة» في ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا خلال اليومين القادمين، خصوصاً يوم الجمعة، مع توقع رياح قوية وبرق جاف قد يشعل حرائق جديدة تصعب السيطرة عليها.

وقد أعلنت سلطات فيكتوريا حظراً كلياً على إشعال النيران في مناطق واسعة، وحذرت من أن أي حريق قد يصبح «غير قابل للسيطرة» في ظل هذه الظروف.

وفي نيو ساوث ويلز، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها يوم السبت مع اقتراب 39-44 درجة في مناطق داخلية، بينما تشهد تسمانيا ارتفاعاً ملحوظاً (6-10 درجات فوق المعدل) رغم طبيعتها المعتدلة نسبياً.

تغيرات مناخية صادمة

تأتي هذه الموجة الحرارية في سياق تغير المناخ الذي يجعل أستراليا أكثر عرضة لموجات الحر الشديدة والحرائق، فقد ارتفع متوسط درجة الحرارة السنوية في أستراليا بنحو 1.5 درجة مئوية منذ عام 1910، وشهد عام 2025 ارتفاعاً كبيراً جعله من بين الأعوام الأكثر حرارة.

وتتفاقم الظاهرة بسبب نظام ضغط جوي مرتفع فوق بحر تاسمان يحبس الهواء الساخن القادم من الداخل والغرب، مما يؤدي إلى موجات حر متعددة الأيام مع ليالٍ حارة لا تسمح بانخفاض الحرارة.

ونصح مكتب الأرصاد السكان بالبقاء في أماكن مكيفة أو باردة، وشرب كميات وفيرة من الماء، وتجنب النشاط البدني في النهار، والتحقق من الأقارب والجيران المسنين أو المرضى، كما طلب من الجميع مراقبة تحديثات التحذيرات من الحرائق عبر تطبيقات الطوارئ الرسمية.