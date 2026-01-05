أدت تساقط الثلوج الكثيفة إلى إغلاق مئات المدارس وتعطيل شديد في حركة السفر عبر أجزاء واسعة من شمال اسكتلندا، مع استمرار تحذيرات جوية برتقالية (أمبر) حتى الساعة 10:00 صباحاً اليوم (الإثنين)، بعد أيام من الظروف المتجمدة.

ثلوج متحركة وجليد

وأدى تراكم الثلوج المتحركة والجليد إلى جعل السفر براً وبحراً وجواً مستحيلاً في مناطق عدة من البر الرئيسي، بما في ذلك أبردين، أنجوس، أبردينشاير، موراي، والمرتفعات (هاي لاندز)، إضافة إلى جزر أوركني وشيتلاند التي تأثرت بشدة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية في اسكتلندا من تساقط إضافي يراوح بين 5 - 10 سم من الثلج على نطاق واسع في الشمال الشرقي والمرتفعات والجزر الشمالية، مع إمكانية وصول التراكم إلى 20-30 سم في بعض الأماكن على البر الرئيسي.

إجراءات لعودة حركة المرور

وفي مواجهة هذه الظروف، نشرت شاحنات رش الملح بكثافة عبر البلاد لمعالجة الطرق، مع عودة الآلاف إلى العمل والمدارس بعد عطلة عيد الميلاد، فيما أعلنت شركة «بير اسكتلندا» نشر أسطولها الكامل المكون من 115 مركبة في الشمال الغربي والجنوب الشرقي.

وقال يوان سكوت من وحدة الشمال الغربي في الشركة: "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الطرق سالكة رغم الظروف الجوية بالغة الصعوبة ونعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء، وأسطول الشتاء لدينا منتشر بالكامل لمعالجة الطرق الرئيسية في الشمال الغربي"، وأضاف أن التحذير الأصفر سيستمر حتى ليلة الثلاثاء حتى بعد رفع التحذير البرتقالي.

كما أكدت شركة «أمي»، المسؤولة عن الشمال الشرقي، عملها بطاقة قصوى للحفاظ على حركة المرور.

إغلاق المدارس في اسكتلندا

وفي أبردينشاير، أغلقت جميع المدارس اليوم، بينما تأخر افتتاح المدارس في أبردين حتى الساعة 11:00 على الأقل.

أما في موراي، فقد أعلنت أكثر من 60 مدرسة وحضانة إغلاقها، وكذلك المدارس والحضانات في شيتلاند وأوركني حتى إشعار آخر.

إلغاء رحلات جوية

وعلى صعيد النقل الجوي، بقي مطار أبردين مفتوحاً لكن تم إلغاء رحلات إلى أمستردام ودبلن ولندن هيثرو، أما مطار سومبورغ في شيتلاند وكيركوال في أوركني، فسيظلان مغلقين.

أما السكك الحديدية، فقد حذرت شركة سكوتريل من ضرورة فحص الخطوط في ضوء النهار، مما قد يؤخر بعض الخدمات حتى مساء الإثنين، وتأثرت خطوط بين أبردين ودندي، أبردين وإينفيرنيس، وإينفيرنيس إلى كايل أوف لوخالش/ويك.

وأوضحت شبكة ريل أن القطارات لا يمكن تشغيلها بأمان في ثلوج تزيد عن 30 سم إلا إذا كانت مزودة بمحاريث ثلجية.