عطل تقني يُخرج المجال الجوي اليوناني عن الخدمة

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم أنها اضطرت إلى تعديل مسارات رحلاتها المتجهة إلى قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إغلاق السلطات اليونانية المجال الجوي اليوناني بالكامل بسبب عطل تقني كبير أصاب أنظمة الاتصالات والرقابة الجوية والملاحة.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن المشكلة التقنية تتعلق بأنظمة الرقابة والملاحة في المجال الجوي اليوناني، مما دفع السلطات اليونانية إلى إصدار توجيه طيراني بإغلاق المجال الجوي لحين إشعار آخر.

وأكدت مصر للطيران أن هذا الإغلاق أثر بشكل مباشر على رحلاتها ورحلات العديد من شركات الطيران الأخرى العابرة أو المتجهة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، نظراً لأن المجال الجوي اليوناني يُعد أحد المحاور الرئيسية والأكثر كفاءة للرحلات القادمة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تلك الوجهات.



وأشارت الشركة إلى أن فرق مركز العمليات المتكامل تعمل حالياً على إعادة تخطيط مسارات الرحلات لتجنب عبور المجال الجوي اليوناني تماماً، موضحة أن هذه التعديلات تحتاج إلى وقت إضافي بسبب أهمية هذا الممر الجوي وتعقيد إعادة توجيه الرحلات الطويلة.

ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات إلى زيادة في أوقات الطيران وزيادة استهلاك الوقود، مما قد ينعكس على بعض الجداول.

وتعهدت مصر للطيران بمتابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، وأكدت أنها ستقوم بإبلاغ العملاء فوراً بأي تحديثات عبر قنواتها الرسمية، داعية الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.



وشهد اليوم (الأحد)، المجال الجوي اليوناني اضطراباً شاملاً في حركة الطيران داخل اليونان نفسها، إذ توقفت عمليات الإقلاع والهبوط في مطار أثينا الدولي ومعظم المطارات الإقليمية، وأظهرت خرائط تتبع الرحلات فراغاً شبه كامل في الأجواء اليونانية.

وأفادت وسائل إعلام يونانية أن الطائرات التي كانت في الجو بالفعل سُمح لها بالهبوط يدوياً دون الاعتماد على الأنظمة الآلية.



ويُعد المجال الجوي اليوناني من أكثر المجالات الجوية ازدحاماً في أوروبا والشرق الأوسط، إذ تمر عبره يومياً مئات الرحلات القادمة من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا متجهة إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

ويُشرف على إدارته مركز التحكم في أثينا ومركز سالونيك، وأي خلل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية أو أنظمة الملاحة يُجبر السلطات على إغلاق المجال أو تقييده بشكل كبير لضمان السلامة.